Ребенок провалился в глубокую яму на размытой дороге в поселке Карелии

В Пряже на въезде во двор размыло дорогу, в яму провалился ребенок.

В паблике «Пряжа — самый тёплый поселок» жительница Пряжи опубликовала пост, в котором сообщила, что у дома № 58 по улице Советской размыло дорогу при въезде во двор.

По словам селянки, от засыпанной щебнем дороги остались лужи да грязь, где ребенок и попал в беду.

«Пока было сухо, ничего не напрягало, прошло пару дождей, дорога провалилась на въезде во двор, а после лужа и грязь у сарая, где ребенок провалился в яму глубиной 60-70см», — написала селянка.