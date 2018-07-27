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Новости. Общество
11:05, 27 Июля 2018

Редких птиц перепишут в нацпарке "Водлозерский"

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В Водлозерском нацпарке началась перепись редких хищных птиц.

В июле 2018 года в национальном парке «Водлозерский» началась работа по учету самых крупных хищных рыбоядных птиц, обитающих на заповедной территории - орлана-белохвоста и скопы. Подобные экспедиции на территории национального парка проводились всего два раза: в 1995-1997 годах и в 2001 году.

Для поиска гнёзд инспекторами были использованы имеющиеся последние данные и материалы аэро-фотосъёмки. В итоге в течение месяца специалистами было проверено 18 гнёзд орлана и 2 гнезда скопы.

Сотрудники парка обнаружили пять "жилых" гнёзд орлана-белохвоста – всего шесть птенцов, которые уже в ближайшую неделю покинут свой уютный дом. Птенцы хищных птиц развиваются и растут очень медленно. У крупных видов они проводят в гнезде около трех месяцев.

Инспекторами также были зафиксированы случаи падения старых гнёзд и гибели одного птенца, выпавшего из гнезда из-за ураганного ветра. Кроме того, было найдено одно "жилое" гнездо скопы.

По результатам обследования все гнёзда нанесены на карты в географической информационной системе MapInfo. Работа по учету редких птиц в Водлозерском парке будет продолжена: весной 2019 года состоится очередная экспедиция по поиску новых гнёзд и их фиксации, а летом вновь будет проведена оценка успешности гнездования орлана-белохвоста и скопы.

Орлан-белохвост в Карелии встречается довольно редко. В бассейне реки Илексы находится самая крупная в Европе гнездовая группировка рыбоядных хищных птиц, занесенных в международную Красную Книгу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-27 11:19:41
Карельским учОным надо же себя хоть чем-то занять и обосновать свое бесполезное существование.
Гость
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