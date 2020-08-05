Редкое хобби пригодилось осужденному в колонии Карелии

Осужденный исправительной колонии №7 восстанавливает книги в библиотеке колонии, сообщили в УФСИН Карелии.

Один из осужденных исправительной колонии №7 имеет редкое хобби - он занимается восстановлением книг. Попав в колонию, он сразу записался в литературный кружок. В свободное от работы время восстанавливает старые книги, внешний вид которых пришел в негодность и обучает этому редкому ремеслу других осужденных.

"В результате неправильного обращения с книгой она становится непригодной для чтения. В нашей библиотеке организован ремонт книг. Используя совсем простые материалы - оберточную бумагу, газеты, ткань, мы полностью восстанавливаем книги, делаем плотную обложку и издание продолжает жить", - рассказывает осужденный Евгений.

На его счету более 50 восстановленных книжных изданий в библиотеке исправительной колонии №7. Также он помог сделать переплет первой печатной книги, изданной в колонии, в которой один из осужденных пошагово изложил основы монтажа видео для работы в студии кабельного телевидения "Выгозерье".