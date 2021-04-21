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Регионам России обещаны инфраструктурные бюджетные кредиты

Новости. Экономика
22:00, 21 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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До конца 2023 года на эти цели выделят до 500 миллиардов рублей.

Федеральный центр окажет помощь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Выступая 21 апреля перед депутатами российского парламента, президент страны Владимир Путин предложил заместить бюджетными кредитами весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25 %. Кроме того, глава государства высказался за реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии.

«Подчеркну, реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик, тем более что мы предоставим субъектам федерации принципиально новый инструмент развития, – сказал Путин. – Что имею в виду? Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов».

Вместе с тем, президент подчеркнул, что инфраструктурные и бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

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