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Регионы должны будут оплатить размещение родителей при госпитализации неизлечимо больных детей

Новости. Общество
22:00, 03 Августа 2020
фото: © istockphoto.com
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила региональным Минздравам обеспечить возможность размещения родителей или иных законных представителей при госпитализации неизлечимо больных детей.

Сопровождающим должны бесплатно предоставлять спальное место и питание, пишет ТАСС со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья граждан: <…> обеспечить возможность сопровождения детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, одним из родителей, иным членом семьи, законным представителем в период их госпитализации в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, с предоставлением им бесплатного спального места и бесплатного питания", - говорится в документе.

Поручение должно быть исполнено до 31 октября 2020 года.

Кроме того, регионам поручено представить в Минздрав России утвержденный порядок того, как неизлечимо больные пациенты будет обеспечиваться медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма на дому. Они также должны представить предложения о том, как с учетом региональных особенностей улучшить передачу больным таких медизделий. Срок исполнения этого поручения установлен до 30 сентября 2020 года.

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