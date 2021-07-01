Регоператор объяснил жителям Петрозаводска, устроившим свалку во дворе, куда выносить мусор

Регоператор «Австоспецтранс» рассказал, почему перенесли контейнеры на улице Владимирской в Пятом поселке.

Напомним, в Пятом поселке жители устроили свалку мусора прямо на дороге после того, как улице Владимирской убрали мусорные баки.

В пресс-службе регоператора сообщили, что жителям дома № 24 по улице Владимирской выносить свои пакеты с мусором необходимо на контейнерную площадку, расположенную рядом с домом №17.

«Обращаем внимание на то, что перенос контейнеров от дома № 24 к дому № 17 крайне необходим для проведения работ по модернизации теплотрассы. Неудобства временные! Пожалуйста, будьте аккуратны и старайтесь, по возможности, не создавать несанкционированную свалку!» — говорится в сообщении «Автоспецтранса».