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Регоператор объяснил жителям Петрозаводска, устроившим свалку во дворе, куда выносить мусор

Новости. Общество
10:48, 02 Июля 2021
фото: © «Австоспецтранс»

Регоператор «Австоспецтранс» рассказал, почему перенесли контейнеры на улице Владимирской в Пятом поселке.

Напомним, в Пятом поселке жители устроили свалку мусора прямо на дороге после того, как улице Владимирской убрали мусорные баки.

В пресс-службе регоператора сообщили, что жителям дома № 24 по улице Владимирской выносить свои пакеты с мусором необходимо на контейнерную площадку, расположенную рядом с домом №17.

«Обращаем внимание на то, что перенос контейнеров от дома № 24 к дому № 17 крайне необходим для проведения работ по модернизации теплотрассы. Неудобства временные! Пожалуйста, будьте аккуратны и старайтесь, по возможности, не создавать несанкционированную свалку!» — говорится в сообщении «Автоспецтранса».

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Комментарии

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кир
2021-07-02 11:02:29
Бесполезно им говорить - слов не понимают. Только пороть, - сказал человеколюбивый кот.
Гость
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