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Регулировщик заменит погасшие светофоры в центре Петрозаводска

Новости. Общество
09:47, 09 Марта 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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В мэрии карельской столицы сообщили, что в центре города временно отключены светофоры.

На пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина в Петрозаводске временно отключены светофоры. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на перекрёстке до завершения работ на сетях электроснабжения.

Причиной отключения стали ремонтные работы, утверждают в мэрии, ссылаясь на информацию энергетиков.

"По информации АО "ОРЭС-Петрозаводск", сегодня до 12 часов будет отключён светофорный объект на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина. Неудобства связаны с ремонтными работами на оборудовании электросетей. Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска обеспечивают безопасность движения транспорта и пешеходов на перекрёстке на время отключения", - говорится в заявлении мэрии.

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