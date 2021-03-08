Регулировщик заменит погасшие светофоры в центре Петрозаводска

В мэрии карельской столицы сообщили, что в центре города временно отключены светофоры.

На пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина в Петрозаводске временно отключены светофоры. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на перекрёстке до завершения работ на сетях электроснабжения.

Причиной отключения стали ремонтные работы, утверждают в мэрии, ссылаясь на информацию энергетиков.

"По информации АО "ОРЭС-Петрозаводск", сегодня до 12 часов будет отключён светофорный объект на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина. Неудобства связаны с ремонтными работами на оборудовании электросетей. Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска обеспечивают безопасность движения транспорта и пешеходов на перекрёстке на время отключения", - говорится в заявлении мэрии.