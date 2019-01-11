Рейсы авиакомпании "S7" из Петрозаводска в Москву пропали из расписания

После 12 января в расписании полетов по маршруту Москва-Петрозаводск-Москва отсутствуют рейсы, выполняемые авиакомпанией "S7".

Как сообщили в Минтрансе Карелии, в бюджете республики на 2019 год не заложены средства на компенсацию расходов авиакомпании по обслуживанию авиарейсов Москва-Петрозаводск.

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