Рейсы рельсовых автобусов в Карелии оказались так популярны, что их решили не прекращать

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» решила продлить до конца года курсирование рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» по маршруту Лодейное Поле — Сортавала.

Об этом сообщили в отделе развития АО «СЗППК».

Рейсы были запущены летом на период туристического сезона и должны были прекратиться в начале сентября, но компания решила этого не делать «в связи с востребованностью и популярностью данного маршрута», пояснили в АО «СЗППК».

Рейсы продлены до 31 декабря.

Расписание рельсовых автобусов увязано на станции Лодейное Поле со скоростными электропоездами «Ласточка» Санкт-Петербург — Петрозаводск и Петрозаводск — Санкт-Петербург, а также на станции Сортавала — со скоростными теплоходами «Метеор» Сортавала — Валаам.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что «Орланы» на этом маршруте стали приносить прибыль перевозчику, поэтому обсуждается вопрос о том, чтобы сделать его круглогодичным.

Рейсы рельсовых автобусов связывают Лодейное Поле и районные центры Карелии — Олонец, Питкяранту и Сортавалу.