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Реконструкция сражений 1941 года состоится в Карелии

Новости. Общество
16:14, 07 Сентября 2020
фото: wiki-karelia.ru
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В Карелии состоится ежегодное торжественное мероприятие "Рубежи Петрозаводска", в рамках которого пройдет военно-историческая реконструкция.

Мероприятие "Рубежи Петрозаводска" состоится 12 сентября на Кургане Славы близ посёлка Виллагора. Его организатором является карельский региональный общественный фонд содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений», сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Запланировано проведение захоронения солдат, погибших при защите Петрозаводска. Состоится автопробег "Победим вместе", а также масштабная военно-историческая реконструкция боёв 1941 года.

Будут организованы выставка поисковых находок, фотографий и полевая кухня, сообщают в мэрии

Участниками станут реконструкторы из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманска. К мероприятиям присоединится также автоколонна, которая проследует по маршруту "Петрозаводск – Виллагора – Петрозаводск".

Ранее сообщалось, что поисковики Карелии нашли останки четырех красноармейцев.

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