Реконструкцию железнодорожного вокзала Петрозаводска завершат осенью

На вокзале столицы Карелии продолжаются строительно-монтажные работы в рамках проекта реконструкции.

По сообщению пресс-службы РЖД, в данный момент идет строительство двух досмотровых павильонов, отделка бизнес-зала, реконструкция ротонды здания и пассажирского павильона на платформе №2, облицовка нового металлического каркаса шпиля. Вблизи вокзала будет размещена парковка.

Ранее на вокзале была реконструирована платформа №1, завершен ремонт основных помещений здания вокзала и билетно-багажного центра. Открыты залы ожидания, кассы дальнего и пригородного сообщения, камеры хранения, санитарные комнаты, пешеходный тоннель к платформе № 2.

Обновлены инженерные системы, в здании вокзала уже установлен и готовится к вводу в эксплуатацию лифт для маломобильных групп населения. В рамках отдельного проекта проводится реконструкция пешеходного моста над железнодорожными путями.

Проект реконструкции вокзала реализуется за счет средств ОАО "РЖД".

Завершение работ запланировано на третий квартал 2020 года.