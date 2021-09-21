Рекордное число человек скончались в России за сутки от коронавируса

За последние сутки в России скончались 852 ковидных больных, это рекордный показатель за все время пандемии COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России последние сутки выявлено 21 559 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 709 (7,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 464 708 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 635 485.

За прошедшие сутки выздоровели 17 368 человек.

За сутки был зарегистрировано 852 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 205 531.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 190,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 309 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 сентября остаются 1 272 307 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 189 новых случаев коронавируса и три смерти. С начала пандемии в республики заболел 65441 человек, выписаны по выздоровлению 62312 пациентов.