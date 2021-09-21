В Карелии еще три пациента умерли от коронавируса

В республике продолжают умирать пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией.

В Карелии с начала пандемии от коронавируса умер 861 человек. За сутки скончались трое пациентов с ковидом. Об этом говорится в официальных данных карельских властей, представленных в таблице на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

За сутки инфицированы 189 человек (187 не были привиты). Из них заболевших — 188, средней тяжести — 67, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 783 пациента с ковидом. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4 (из них 2 на инвазивной ИВЛ).

За сутки вылечились от коронавируса 193 человека.

Всего с начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 65441 человек. Выздоровели за все время 62312 человек.