Рекордное количество смертей от коронавируса зарегистрировано в России за последние сутки

За последние сутки в России подтверждено 432 летальных случая с коронавирусом, сообщили в оперштабе.

Также отмечается, что за последние 24 часа в России выявлен 19 851 случай COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 11 ноября составляет 1 836 960 человек.

Выздоровели за время пандемии в Российской Федерации 1 369 357, за миувшие сутки выписаны по выздоровлению 18 616 пациентов.

Летальных случаев за все время: 31 593, за последние сутки скончались 432 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 66,1 млн тестов на коронавирус, за сутки - 512 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 ноября остаются 430 482 человека.