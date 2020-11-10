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Рекордное количество смертей от коронавируса зарегистрировано в России за последние сутки

Новости. Общество
11:29, 11 Ноября 2020
фото: © Евгений Софийчук/ТАСС
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За последние сутки в России подтверждено 432 летальных случая с коронавирусом, сообщили в оперштабе.

Также отмечается, что за последние 24 часа в России выявлен 19 851 случай COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 11 ноября составляет 1 836 960 человек.

Выздоровели за время пандемии в Российской Федерации 1 369 357, за миувшие сутки выписаны по выздоровлению 18 616 пациентов.

Летальных случаев за все время: 31 593, за последние сутки скончались 432 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 66,1 млн тестов на коронавирус, за сутки - 512 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 ноября остаются 430 482 человека.

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Комментарии

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кир
2020-11-11 11:36:13
Заноза в истерике будет. Не надо её пугать. Сейчас придет со скидками.
zanoza
2020-11-11 13:39:22
кир, я не и с пугливых, в отличии от некоторых, которые только подвякивать способны.
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