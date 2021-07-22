Ремонт трассы в Карелии, где под колесами грузовика погиб ребенок, завершат раньше графика

Работы на трассе Олонец - Питкяранта - Леппясилта идут с опережением графика, сообщили в Минтрансе республики.

По информации министерства, ремонт участков трассы Олонец – Питкяранта – Леппясилта с 74-го по 156 км выполнен на 67 процентов. Полностью завершено фрезерование покрытия, устройство основания, заменено 197 погонных метров водопропускных труб. На отдельных участках производится устройство нижнего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия.

Также с опережением графика идут работы по ремонту автомобильной дороги Салми – станция Салми. Готовность объекта составляет 98 процентов.

Общая протяженность данных участков ремонта – более 55 км, стоимость госконтракта, заключенного на 2021-2022 годы, – 828,4 млн рублей. Подрядная организация, АО «ВАД», планирует выполнить все работы уже в этом году.

Напомним, прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка, который 27 июля оказался без сопровождения взрослых на трассе Олонец - Питкяранта – Леппясилта. Мальчик погиб под колесами грузового автомобиля.