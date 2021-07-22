Прокуратура Карелии проводит проверку по ДТП, в котором погиб семилетний пешеход

Надзорное ведомство организовало проверку по факту гибели ребенка, который оказался без сопровождения взрослых на трассе в Питкярантском районе.

Напомним, по данным ГИБДД Карелии, во вторник, 27 июля, в 19:30 на 134 км + 400 м автодороги Олонец - Питкрянта – Леппясилта водитель грузовика Мah TGS сбил пешехода – 7-летнего мальчика. Он умер от полученных травм на месте ДТП до приезда медиков.

По сообщению прокуратуры республики, водитель грузовика сбил одного из троих пересекавших проезжую часть в неположенном месте детей. При этом малолетние находились на трассе без сопровождения взрослых.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка исполнению родительских обязанностей со стороны законных представителей несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.