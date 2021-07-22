Грузовик насмерть сбил семилетнего мальчика на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Питкярантском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший вторник, 27 июля, в 19:30 на на 134 км + 400 м автодороги Олонец - Питкрянта – Леппясилта водитель грузовика Мah TGS сбил пешехода – 7-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения машины вне зоны видимости перекрестка и пешеходного перехода. Мальчик находился без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок получил смертельные ранения, от которых скончался до прибытия скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее под колесами легковушки в Петрозаводске погиб 80-летний мужчина.