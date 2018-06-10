Рената Литвинова прогулялась по снегу в клетчатом плаще и сапожках

Рената Литвинова покорила поклонников очередным модным образом: актриса и режиссер поделилась в Instagram снимком, на котором в стильном клетчатом плаще, черных легинсах и резиновых сапожках шагает по заснеженной равнине.

В подписи к кадру Литвинова немного пофилософствовала: "Дружба, которая прекратилась, никогда, собственно, и не начиналась. Склонна прощать друзей. А сейчас — на выборе натуры — в вечном поиске снега".

Поклонники Ренаты оценили ее наряд и засыпали звезду комплиментами. "Всегда такая стильная", "Идеально сочный образ", "Икона стиля", "Красотка, всегда на высоте", "Богиня", — написали они в комментариях к фото.

Как пишет Леди.mail.ru, Рената Литвинова не боится быть странной и зачастую показывается публике в экстравагантных образах — будь то наряд с ошейником, шикарное платье или старомодная шаль. Несмотря на все эксперименты со стилем, актриса восхищает поклонников даже в "рабочей одежде".