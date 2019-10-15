Рэпер Баста купил футбольный клуб

Музыкант и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.

Баста закрыл долговые обязательства клуба и вложил около 10 млн рублей собственных денег в его развитие клуба, пишет издание "РИА Новости".

Кроме того, он пригласил специалистов футбольной индустрии, которые займутся управлением СКА, а за собой оставил развитие коммуникационных направлений и работу со спонсорами. Команда сохранила прежних партнеров и получила новых.

В структуру клуба вошел Сергей Городничук, известный по работе в ФК "Химки" и Российском футбольном союзе, спортивным директором стал Панченко, а руководителем новых медиа – Станислав Меркис, работавший в красноярском "Енисее".



Первоочередной целью клуба в пресс-релизе называется создание боеспособного коллектива, который сможет укрепить позиции в Профессиональной футбольной лиге (третьем по силе дивизионе) с перспективой выхода на уровень выше – в Футбольную национальную лигу. В следующем году СКА намерен перезапустить собственную футбольную школу. Помимо этого, он продолжит сотрудничество с Министерством обороны.