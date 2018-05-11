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Новости. Политика
10:46, 11 Мая 2018

Решение Европейского суда по Алиханову включили в число значимых событий

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Фонд "Петербургская политика" составил политический рейтинг регионов, в котором Карелия заняла не лучшее место.

Республика включена в группу регионов со слабой устойчивостью. У Карелии 4,7 балла. Субъекты федерации с сильной устойчивостью имеют в рейтинге больше 8 баллов.

Эксперты фонда при составлении рейтинга включили в значимые для Карелии события решение Европейского суда по правам человека по делу Девлета Алиханова.

В частности, что ЕСПЧ признал нарушением прав человека досудебное содержание под стражей в течение 3 лет бывшего сенатора Девлета Алиханова и присудил ему компенсацию в 3,1 тысячи евро.

Как ранее сообщалось, Алиханов, который три года просидел в одиночной камере, не будучи признанным виновным в совершении преступления, выиграл процесс в Европейском суде по правам человека. Главное внимание в жалобе в ЕСПЧ уделялось длительному и немотивированному содержанию под стражей – с 3 февраля 2015 года. На сегодняшний день во всей России нет ни одного прецедента, чтобы человек по экономической статье УК находился за решеткой так долго, если ему не вынесен приговор. При этом каждый раз Алиханову судьи продлевали срок ареста без указания фактических обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого.

В ЕСПЧ признали, что немотивированное длительное содержание под стражей Алиханова (в течение трех лет) является нарушением Европейской Конвенции по правам человека, а также обратили внимание на неубедительность причин заключения под стражу, использованных судами. В решении отмечается, что суды в деле Алиханова использовали предположения в отсутствие сколько-нибудь достоверной доказательной базы риска воспрепятствования осуществлению правосудия, допустили неверную оценку личности заявителя в части возможности скрыться либо избежать правосудия, недооценили возможность избрания другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Поскольку Российская Федерация признает Европейскую конвенцию по правам человека и Европейский суд, следующим шагом должна быть отмена всех решений, касающихся ареста и продления сроков содержания под стражей Девлета Алиханова, начиная с февраля 2015 года. Нашей стране придется выпустить соответствующее постановление, признать их незаконными и отменить.

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кир
2018-05-11 11:03:18
ЕСПЧ не указ для России. Никаких обратных шагов не будет.
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