Глава Карелии вошел в ТОП рейтинга губернаторов по доверию аудитории соцсетей

Губернатор Артур Парфенчиков занял 13 место в рейтинге глав регионов по уровню доверия аудитории социальных медиа.

Презентация первого рейтинга губернаторов по доверию аудитории социальных медиа была проведена на пресс-конференции в ТАСС 30 ноября. В составленном списке глава Карелии Артур Парфенчиков занял 13 место.

Сообщается, что рейтинг был составлен на основе комплексного исследования, проведенного в октябре–ноябре этого года. Методика основана на анализе данных социологического опроса (выборка 11,6 тыс. человек) и контент-анализе социальных сетей.

Всего в рейтинге присутствуют 20 глав субъектов РФ, получивших наилучшие результаты по восприятию их со стороны пользователей социальных сетей.

По словам авторов рейтинга, в центре их внимания оказалось доверие как ключевая характеристика оценки эффективности работы российских губернаторов. По мнению составителей списка, люди лучше воспринимают и выше оценивают положительные изменения в регионе, если получают эту информацию в социальных сетях от первого лица региона.

Также авторы рейтинга пояснили, что доверие к власти в регионе связано с качеством ведения соцсетей — чем лучше у губернатора ведутся социальные сети, тем выше уровень доверия к власти, выше его позиция в рейтинге.

Лидером указанного рейтинга стал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Второе и третье места заняли глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.