Реставрация памятника архитектуры вблизи острова Кижи подорожала в 3 раза

На ремонт и реставрацию объекта культурного наследия — «дома Серова» в Карелии выделено 38,8 млн рублей.

Об этом сообщает RosTender.info.

В результате реставрации здание будет приспособлено для современного использования. Проектом запланировано устройство наружного и внутреннего электроснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения, а также печей, дымоходов и защитных экранов.

Также предусмотрены внутренние отделочные работы, система отопления, вентиляции, видеонаблюдения, охранной сигнализации, молниезащиты. Территорию украсят малыми архитектурными формами.

Аукцион на проведение реставрационных работ проводился в прошлом году, и тогда их стоимость оценивалась в 11,7 млн рублей.

Бревенчатый дом крестьянина Тита Серова был возведен в 1874 году. В 1970-х здесь проживали сотрудники музея. В 2014 году здание было признано объектом культурного наследия.