Ресторатор из Карелии: "Особых надежд на то, что в ближайшем будущем бизнес восстановится, нет"

Петрозаводский ресторатор Роман Ли рассказал, что ждет карельский общепит.

Как отметил Роман Ли, особых надежд на то, что в ближайшем будущем бизнес восстановится, нет.

"Региональные власти пообещали свои меры поддержки даже раньше федеральных. Но пока наше предприятие никаких других денег, кроме 12130 рублей от налоговой службы, которые просто "передало" своим сотрудникам, не получало. Надеюсь, что все эти объявленные механизмы все-таки тоже заработают. Просто уж слишком медленно некоторые вещи претворяются в жизнь. Мы были в карантине больше двух месяцев, нам даже разрешили снова открыться, а помощь все еще "в пути"! Хотя рассказали о ней столько, что уже как будто складывать негде", - рассказал ресторатор.

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