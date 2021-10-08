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Рецидивист украл пальто с манекена на витрине магазина в Петрозаводске

Новости. Криминал
08:20, 08 Октября 2021
фото: pixabay

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По факту кражи женского пальто из магазина в столице Карелии полиция возбудила уголовное дело.

В полицию Петрозаводска обратился представитель магазина  одежды. Он сообщил, что неизвестный похитил женское пальто стоимостью 4 900 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 23-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Он признался в содеянном и рассказал, что проходил мимо магазина и увидел рядом со входом манекен. Пока продавцы обслуживали посетителя в торговом зале, молодой человек снял пальто с выставочной модели и скрылся. Похищенное он продал, а вырученные деньги потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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