Рецидивист в Карелии украл колесные диски у пенсионерки, мечтавшей отремонтировать мост

В Прионежском районе 36-летний рецидивист украл колесные диски, которые местная жительница использовала как опору для моста, сообщили в МВДЛ Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 57-летняя сельчанка. Она сообщила, что неизвестный похитил 2 штампованных колёсных диска от большегрузной машины — их заявительница приобрела за свой счёт и использовала в качестве импровизированной опоры для старого деревянного мостика через речку. Причинённый материальный ущерб составил две с половиной тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 36-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что хотел продать диски, но не успел. Стражи порядка изъяли похищенное.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет.