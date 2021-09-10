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Рецидивист заглянул в кафе Петрозаводска и совершил преступление

Новости. Криминал
10:10, 16 Сентября 2021
фото: © freepik

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В Петрозаводске у работницы кафе украли сумочку, сотрудники уголовного розыска быстро раскрыли преступление, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 21-летней гражданки: у нее похитили сумку, в которой находились документы и банковская карта.

Как выяснилось, девушка работает в одном из городских кафе. Придя на смену, она оставила свои вещи в шкафчике в подсобном помещении. Сумка пропала, а на телефон девушки стали поступать сообщения о списаниях денег с банковского счета. Она его заблокировала, но к тому времени уже было списано более 3,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 29-летний петрозаводчанин. Он сознался в краже. В тот день, проходя мимо заведения, мужчина заметил, что дверь в подсобное помещение открыта. Он зашел внутрь, увидел сумку и унес ее с собой. В дальнейшем нашел банковскую карту и стал расплачиваться ею в магазинах, пока доступ к средствам не оказался заблокирован.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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