Ревизоры нашли финансовые нарушения при реконструкции детского сада на Ленинградской почти на 14 млн рублей

Реконструкция старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске под детский сад проводилась с многочисленными нарушениями, считают ревизоры Минфина Карелии.

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске. Это датированный 4 октября 2018 года Акт проверки эффективного и целевого расходования бюджетных средств при приобретении и реконструкции здания, которую провели ревизоры Министерства финансов Карелии; а также экспертиза ООО "ЗИНХАР", в которой содержался вывод о перегрузке несущей конструкции и угрозе обрушения кровли.

Согласно выводам экспертной организации ООО "ЗИНХАР", которые содержатся в Акте Минфина, в ходе проверки было выявлено: отсутствие оплаченных строительно-монтажных работ; несоответствие выполненных работ проектной документации и актам приемки выполненных работ по форме КС-2; выполнение строительно-монтажных работ в нарушение требований ГОСТ и строительных норм. Всего в экспертизе "ЗИНХАР" более десятка фактов выявленных нарушений, однако, особого внимания заслуживает самый первый пункт:

"Стяжка кровли выполнена не в соответствии с проектом, в результате чего образовалась перегрузка несущей способности панели, что может привести к обрушению кровли здания".

Именно из-за этого пункта Ирина Мирошник приняла решение в экстренном порядке закрыть детский сад и увести оттуда детей и взрослых.

Кроме этого, в Акте Минфина содержатся выводы экспертизы "Регионального центра по ценообразованию в строительстве Республики Карелия" о несоответствии предъявленных строительными организациями к оплате стоимости строительно-монтажных работ, установленных договорными ценами, проектной документации и актам приемки выполненных работ на общую сумму 13 млн. 933 тыс. рублей. Из них более 9 миллионов – это разница между оплаченными и фактически выполненными работами, 388 тысяч – завышенная стоимость работ и более 4 миллионов – стоимость работ в нарушение требований ГОСТ, строительных норм и проектной документации. В результате, по мнению ревизоров, было допущено неправомерное расходование бюджетных средств на указанную сумму.

А теперь самое интересное. Кто же подписывал подрядной организации "Импульс" акты приемки фактически не выполненных работ, работ, выполненных с нарушениями ГОСТа и строительных норм, а также работ с завышенной стоимостью? В Акте Минфина в качестве конкретного должностного лица указывается заместитель начальника УКСа Михаил Юрьевич Митрошин, который, как нам стало известно, в управлении уже не работает.

Кроме этого, в ходе проверки установлено, что УКС не имел права менять сроки исполнения госконтракта, увеличивать стоимость работ, а также заключать дополнительные госконтракты на работы, которые уже содержались в проектной документации.

Подробнее – в расследовании Натальи Захарчук.