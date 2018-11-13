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Новости. Общество
10:39, 13 Ноября 2018

Ревизоры нашли финансовые нарушения при реконструкции детского сада на Ленинградской почти на 14 млн рублей

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Реконструкция старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске под детский сад проводилась с многочисленными нарушениями, считают ревизоры Минфина Карелии.

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске. Это датированный 4 октября 2018 года Акт проверки эффективного и целевого расходования бюджетных средств при приобретении и реконструкции здания, которую провели ревизоры Министерства финансов Карелии; а также экспертиза ООО "ЗИНХАР", в которой содержался вывод о перегрузке несущей конструкции и угрозе обрушения кровли.

Согласно выводам экспертной организации ООО "ЗИНХАР", которые содержатся в Акте Минфина, в ходе проверки было выявлено: отсутствие оплаченных строительно-монтажных работ; несоответствие выполненных работ проектной документации и актам приемки выполненных работ по форме КС-2; выполнение строительно-монтажных работ в нарушение требований ГОСТ и строительных норм.  Всего в экспертизе "ЗИНХАР" более десятка фактов выявленных нарушений, однако, особого внимания заслуживает самый первый пункт:

"Стяжка кровли выполнена не в соответствии с проектом, в результате чего образовалась перегрузка несущей способности панели, что может привести к обрушению кровли здания".

Именно из-за этого пункта Ирина Мирошник приняла решение в экстренном порядке закрыть детский сад и увести оттуда детей и взрослых.

Кроме этого, в Акте Минфина содержатся выводы экспертизы "Регионального центра по ценообразованию в строительстве Республики Карелия" о несоответствии предъявленных строительными организациями к оплате стоимости строительно-монтажных работ, установленных договорными ценами, проектной документации и актам приемки выполненных работ на общую сумму 13 млн. 933 тыс. рублей. Из них более 9 миллионов – это разница между оплаченными и фактически выполненными работами, 388 тысяч – завышенная стоимость работ и более 4 миллионов – стоимость работ в нарушение требований ГОСТ, строительных норм и проектной документации. В результате, по мнению ревизоров, было допущено неправомерное расходование бюджетных средств на указанную сумму.

А теперь самое интересное. Кто же подписывал подрядной организации "Импульс" акты приемки фактически не выполненных работ, работ, выполненных с нарушениями ГОСТа и строительных норм, а также работ с завышенной стоимостью? В Акте Минфина в качестве конкретного должностного лица указывается заместитель начальника УКСа Михаил Юрьевич Митрошин, который, как нам стало известно, в управлении уже не работает.

Кроме этого, в ходе проверки установлено, что УКС не имел права менять сроки исполнения госконтракта, увеличивать стоимость работ, а также заключать дополнительные госконтракты на работы, которые уже содержались в проектной документации.   

Подробнее – в расследовании Натальи Захарчук.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2018-11-13 12:11:17
Ирина Мирошник приняла абсолютно правильное,

своевременное и трудное решение - в экстренном порядке запретив использование данного здания!
Тем самым Глава Города устранила потенциальную угрозу жизни и здоровью Детей и Людей, то есть ту угрозу, которая не была устранена умышленно лицами, знавшими о ней .......

В случае обрушения вновь пострадали бы Дети и взрослые, вновь Карелия бы опозорилась на всю Россию! Созданная Комиссия даст ответы на все вопросы и на главный вопрос - Как так могло получиться, что после стольких трагедий в Карелии и в России из за халатности должностных лиц - вновь должностные лица , подрядчики, создали условия для новой трагедии, халатно и преступно отнесясь к своим должностным обязанностям, допустил реальную угрозу жизни и здоровью людей?! И это после того, что Президент России вновь в своем Послании поставил перед руководителями всех Государственных и иных Структур - главную задачу : ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ и Граждан России!



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