Ревнивец в Карелии жестоко избил соперника стеклянной бутылкой

Мужчина увидел свою супругу в гостях у знакомого и пришел в ярость, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Олонца. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.
По версии следствия, в августе вечером он приехал в городское общежитие, где находился его знакомый, и встретил там свою жену.
Мужчина схватил стеклянную бутылку и ударил потерпевшего по голове. Тот упал на пол, а злоумышленник продолжил избивать его этим предметом.
В конфликт вмешались соседи, потерпевший успел выбежать из комнаты. Ему помогли медики.
Уголовное дело направлено в суд.
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