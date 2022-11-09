Ревнивец в Карелии жестоко избил соперника стеклянной бутылкой

Мужчина увидел свою супругу в гостях у знакомого и пришел в ярость, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Олонца. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, в августе вечером он приехал в городское общежитие, где находился его знакомый, и встретил там свою жену.



Мужчина схватил стеклянную бутылку и ударил потерпевшего по голове. Тот упал на пол, а злоумышленник продолжил избивать его этим предметом.



В конфликт вмешались соседи, потерпевший успел выбежать из комнаты. Ему помогли медики.



Уголовное дело направлено в суд.







