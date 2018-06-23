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Новости. Культура
13:21, 23 Июня 2018

Резчик по дереву из Карелии провел свой "Бессмертный полк в Вознесенье

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Художник Иван Марценюк из деревни Шелтозеро вырезал 21 портрет ветеранов войны, доживавших свой век в забвении на острове Валаам.

Резчик по дереву из Карелии в память об одном из самых важных этапов Свирско-Петрозаводской операции советских войск 1944 года - форсированию реки, провел свой бессмертный полк. Такие портреты, как он, не делает никто, такими ветеранов войны мало кто видел.

О создателе галерее портретов из дерева, выставленных на пристани паромной переправы в Вознесенье, рассказала Ленинградская областная телекомпания. Туристы обходят ряды с портретами в основном молча. Кто-то отводит взгляд, кто-то в дань уважения преклоняет голову. Такими ветеранов они видят впервые. Инвалидов войны, оставшихся без рук, без ног, доживавшие свой век в забвении на острове Валаам.

"Это же человек. Смотреть ему в глаза - ты каждый день чай с ним пить не будешь. Тебя заклинит. Сам понимаешь. Я лист переворачиваю и готовлюсь к нему несколько дней. Пехотинца, я вообще тряпкой закрывал. Половину делаю, половину закрываю. Потому что целиком - не хватает меня, я слабый человек", - рассказал телевизионщикам Иван Марценюк о своей работе над портретами ветеранов.

Все начиналось с найденных в Интеренете рисунков. Художник Геннадий Добров в 1974 году запечатлел ветеранов-инвалидов, живших в интернате на Валааме. Дальше поиски. Иван узнал, что на архипелаг свозили калек со всего Советского Союза. Здесь они должны были исчезнуть для всего мира. Он же их вернул.

"Самая страшная вещь была…. Делать - это еще ничего. Честно. А когда я их сделал и увидел пачкой сложенной. Ну представь, вот их сколько. Это целая комната нужна. И все… Я даже туда старался не заходить. Потому что они лежат на полу… У меня одни слова были: а зачем я вас сделал? Это самое страшное», - поделился Марценюк.

Сюжет о карельском художнике и его солдатах можно посмотреть здесь.

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