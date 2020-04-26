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Резервные ковид-центры в Карелии готовы принять больных с легкой формой коронавируса

Новости. Общество
07:15, 27 Апреля 2020
фото: Пряжинская ЦРБ/ фото Михаил Охлопков
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Два резервных центра, организованные на базах стационара Республиканского наркологического диспансера и Пряжинской центральной районной больницы, готовы к приему пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Михаил Охлопков рассказал, что Минздрав завершил развертывание всех основных перепрофилированных коек под лечение COVID-19.


Пряжинская ЦРБ/фото Михаил Охлопков

"Параллельно подготовлен проект маршрутизации больных в резервные ковид-центры, - уточнил руководитель карельского Минздава. - Мы прекрасно понимали, что потоки тяжёлых и лёгких больных с минимальными симптомами должны быть разграничены. Не прерывая процесс оказания медицинской помощи, учреждения здравоохранения подготовили такие резервные отделения. Развитие эпидситуации показывает, что мы были правы, когда предусмотрели возможность перенаправления больных в стационары по степени поражения. Сегодня оперативным штабом решено госпитализировать в резервные ковид-центры больных из семейных очагов инфекции".


Пряжинская ЦРБ/фото Михаил Охлопков

В минувшие выходные Охлопков поверил готовность двух резервных центров, организованных на базах стационара Республиканского наркологического диспансера и Пряжинской центральной районной больницы. Оба, по его мнению, максимально готовы к приему пациентов.


стационар Республиканского наркологического диспансера/фото Михаил Охлопков

"При их организации учтены все требования к подобным стационарам, включая наличие шлюзов на вход и выход, душевых кабин, помещений для питания медицинских работников, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, а также требования к утилизации мусора, - пояснил Михаил Охлопков. - Первыми пациентами станут больные с легкой формой коронавирусной инфекции, заразившиеся в очаге, насчитывающем 19 заболевших".


стационар Республиканского наркологического диспансера/фото Михаил Охлопков

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Комментарии

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2020-04-27 07:43:16
Ещё бы где - нибудь взять этих больных , чтобы туда поместить .
Гость
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