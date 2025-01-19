Режим ЧС ввели в Питкярантском округе

Режим ЧС введен после аварийного отключения водоснабжения в домах Питкяранты.

О введении режима ЧС сообщили в Питкярантском пожарно-спасательный гарнизоне.

В пятницу, 24 января, в 12.00 в Питкярантском округе ввели режим ЧС, предупредили население спасатели и попросили не сливать воду из радиаторов отопления.

Ранее были опубликованы графики подвоза питьевой воды и воды для технических нужд.