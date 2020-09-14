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Режим самоизоляции стал причиной депрессии у школьников

Новости. Общество
22:00, 14 Сентября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Режим самоизоляции и дистанционное обучение из-за пандемии стали причинами неблагополучных психических реакций у 80% детей и подростков в России, у более чем 40% из них наблюдалось проявление депрессии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России, который имеется в распоряжении ТАСС.

Онлайн-опрос был проведен с 27 апреля по 26 мая 2020 года. В нем приняли участие 29 779 школьников с 5 по 11 класс из 79 регионов РФ.

"У 83,8% обучающихся отмечены неблагополучные психические реакции пограничного уровня. Наличие депрессивных проявлений можно предположить у 42,2% респондентов, астенических состояний - у 41,6%, обсессивно-фобические состояния можно предположить у 37,2%, гиперкинетические реакции - у 29,2%, синдром головных болей - у 26,8%, нарушения сна - у 55,8%. Каждый пятый школьник (21,2 %) указал, что самоизоляция невыносима", - говорится в результатах опроса.

Основным средством ежедневного пользования детьми был смартфон. 73,1% опрошенных указали, что именно данный гаджет использовался для дистанционного обучения. Почти половина респондентов сообщили об увеличении времени работы с компьютером и другими гаджетами во время дистанционного обучения, почти 60% - об увеличении продолжительности выполнения домашних заданий. "Время работы с электронными устройствами, оборудованными экранами, 4 часа и более отмечается у 77,2% опрошенных, снижение продолжительности прогулок - у 68,3% и физической активности - у 55,2% респондентов", - говорится в опросе. У трети респондентов отмечаются признаки компьютерного зрительного синдрома и у 4,2% - карпально-туннельного ("запястного") синдрома, характерных для профессионалов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями.

 

"Анализ данных <...> выявил острые проблемы в сохранении и укреплении здоровья обучающихся в условиях цифровизации как всей жизнедеятельности детей и подростков, так и образовательной деятельности: отсутствие безопасных для здоровья и доступных для обучающихся учебных электронных изданий и электронных средств обучения; отсутствие современных гигиенических требований и специальных санитарных требований к цифровой образовательной среде, дистанционному обучению", - следует из результатов опроса.

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