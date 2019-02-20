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Новости. Общество
13:54, 20 Февраля 2019
фото: hibiny.com

Режиссер театра кукол Карелии уехал в Мурманск

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Главным режиссером Мурманского областного театра кукол назначен Петр Васильев, который ранее работал на аналогичной должности в Карелии.

Как пишет сайт "Хибины", ранее Васильев уже работал с труппой мурманских кукольников и хорошо знаком северянам по спектаклям "Гадкий утенок", "Чудо в перьях", "Умка" и "Муха-Цокотуха".

Петр Васильев – лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска", лауреат и дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

В 1999 году окончил факультет театра кукол в мастерской доцента Зайкина Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Работал в качестве актера в Театре марионеток им. Деммени, государственном кукольном театре Сказки, театре "Кукольный формат", госфилармонии для детей и юношества в Санкт-Петербурге и Театре эстрадной марионетки "Пятое колесо" в Германии.

С 2008 Петр Васильев – актер и постановщик в Большом театре кукол, Театре "За Черной Речкой", Камерном театре им. Владимира Малыщицкого в Санкт-Петербурге.

С 2015 по 2019 год – главный режиссер театра кукол Республики Карелия.

В качестве режиссера поставил около 80 спектаклей в России и за рубежом. Его работы смотрят зрители из Германии, Эстонии, Литвы, Выборга, Петрозаводска, Тобольска, Ханты-Мансийска, Вологды, Калуги и других городов.

В текущем театральном сезоне Мурманского театра кукол в планах у Петра Владимировича создание спектакля "Маленькие трагедии". Премьера состоится в июне 2019 года. Спектакль рассчитан на старших школьников и взрослой аудитории.

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