Резкий спад произошел в жилищном строительстве в Карелии

Ввод в действие жилых домов в Карелии в январе-апреле 2020 года сократился на 43,9% по сравнению с аналогичным период прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат в докладе "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

За 4 месяца в республике было введено в эксплуатацию 62,4 тыс. кв. метров жилья – 752 квартиры и индивидуальных жилых дома. Введенные в апреле карантинные мероприятия отразились на статистике жилищного строительств - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".