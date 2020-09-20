Резко сократилось число работников, которым не платят зарплату в Карелии

Задолженность по заработной плате в организациях Карелии по состоянию на 1 сентября составила 40 млн 072 тыс. рублей, сообщает Карелиястат.

В начале года эта сумма достигала 51,8 млн рублей.

Численность работников, перед которыми отмечена просроченная задолженность по заработной плате, 1 сентября составила 496 человек. В начале года их было в 2 раза больше.

Вместе с тем, вырос размер долга в расчёте на одного работника. По состоянию на 1 января он составлял 56641 рубль, а к 1 сентября увеличился до 80790 рублей.

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