Резкое сокращение доходов бюджета Карелии ожидается в 2021 году

Доходы бюджета Карелии в 2021 году прогнозируются в объеме 51 млрд рублей – на 33,3% меньше, чем по итогам 2020 года.

Это следует их закона о бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

Уменьшение доходов вызвано сокращением финансовой помощи из федерального бюджета и собственных налоговых и неналоговых доходов карельской казны. По этой причине пришлось резко урезать расходы. В первоначальном варианте бюджета было заложено сокращение более чем на 30%, но ко второму чтению Карелия получила дополнительное федеральное финансирование, поэтому в окончательном виде сокращение расходной части составит 28,7% по сравнению с 2020 годом. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".