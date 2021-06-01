Результатом модернизации Кондопожского ЦБК станет выпуск новых видов продукции

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта и создания благоприятных экономических условий для лесопромышленного комплекса Карелии.

Как сообщили в правительстве Карелии, документ 2 июня подписали глава республики Артур Парфенчиков, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и председатель совета директоров ООО «Карелия Палп Холдинг» Владимир Бобин.

ООО «Карелия Палп холдинг», которое является собственником одного из крупнейших градообразующих предприятий республики – АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» - представило свой проект реконструкции ЦБК в марте текущего года и сейчас, подписав соглашение, приступает к следующему этапу его реализации. Компания планирует создать условия для наращивания производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.

Ожидается, что масштабная модернизация комбината потребует существенных инвестиций и поддержки со стороны государства. В результате будут организованы новые производства, расширен ассортимент продукции и внедрены передовые гибкие технологии. Отличительной особенностью проекта станет создание производства беленой вискозной целлюлозы для нужд текстильной промышленности, а также выпуск картона для плоских слоев и бумаги для гофрирования.

Реализация проекта рассчитана до 2024 года. При этом действующее производство газетной и упаковочной бумаги на комбинате сохранится на протяжении всего периода технического перевооружения.

После подписания соглашения Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул, что данный документ будет способствовать созданию благоприятных экономических условий для лесопромышленного комплекса региона, а также решению вопросов социально-экономического развития республики:

- Сегодня мы подписали очень важное соглашение по вопросам участия Сбербанка России в дальнейшем развитии одного из наших центральных целлюлозно-бумажных комбинатов, который расположен в городе Кондопога. У нас с нашими партнерами из «Карелия Палп» серьезные планы, которые, в первую очередь, направлены на диверсификацию линейки продукции. В условиях снижения спроса на газетную бумагу во всем мире комбинат сможет более быстрыми темпами выпускать новые виды упаковочной продукции и высококлассную целлюлозу. Взаимодействие касается развития самого города бумажников, где сейчас созданы территория опережающего социально-экономического развития и новые производства.

Реализация соглашения направлена на модернизацию и развитие производственной площадки в Кондопоге. Проект предполагает выпуск новых видов продукции. Увеличение эффективности производственных процессов повысит производительность труда. Важной составляющей является экологический аспект – предприятие минимизирует влияние на окружающую среду.

- Соглашение, которое мы сегодня подписали, закладывает крепкий фундамент для долгосрочного сотрудничества. Поступательное развитие отношений позволит создать конкурентоспособные предложения для российского и международного рынков. На горизонте ближайших пяти лет мы планируем реконструировать АО «Кондопожский ЦБК» для выпуска новой импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции, наращивать объемы лесозаготовки и развивать смежные производства, - сказал председатель Совета директоров ООО «Карелия Палп Холдинг» Владимир Бобин. - В течение нескольких лет мы открыто и планомерно работаем над проектом реконструкции, который внесет существенный вклад в развитие экономики и промышленности всего региона, позволит создать новые рабочие места и повысить уровень жизни в Республике Карелия. Уверены, что практическая реализация намерений Правительства Республики Карелия и ПАО Сбербанк, направленных на обеспечение проекта сырьевыми, энергетическими и финансовыми ресурсами, позволит в кратчайшие сроки обеспечить необходимую динамику для полноценного и своевременного воплощения в жизнь наших планов по стратегическому развитию.

Кроме того, «Карелия Палп» и правительство региона планируют сотрудничать в разработке и реализации программ по сырьевому обеспечению деятельности комбината. Проекты в данной сфере уже активно обсуждаются, рассматриваются варианты использования невостребованных на территории республики пород древесины и макулатуры.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо констатировал, что соглашение станет ещё одним важным кейсом в портфеле экологических проектов на территории республики.

- Кроме того реализация соглашения позволит Кондопожскому ЦБК расширить продуктовую линейку и создать гибкое производство, оперативно реагирующее на конъюнктуру как российского, так и зарубежных рынков, - сказал председатель банка.