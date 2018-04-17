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Новости. Общество
11:23, 17 Апреля 2018

"Результаты выборов нельзя считать достоверными, так как они были достигнуты путём манипуляции сознанием граждан"

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Карельские коммунисты подвели итоги президентских выборов на территории республики, признав их нечестными, несправедливыми и незаконными, и выразили недоверие Центральной избирательной комиссии РФ.

В минувшие выходные в Петрозаводске состоялся Пленум республиканского комитета КПРФ, на котором коммунисты обсудили, как прошла президентская избирательная кампания на территории республики и дали оценку результатам выборов. С основным докладом выступил первый секретарь рескома КПРФ Евгений Ульянов, который подчеркнул, что именно партийное отделение занималось организацией  избирательной кампании кандидата в президенты Павла Грудинина, и коротко остановился на плюсах и минусах работы штаба.   

Евгений Ульянов отметил, что по итогам избирательной кампании кандидат от КПРФ Павел Грудинин во всех регионах занял второе место и получил по стране 11,77% голосов избирателей. В Карелии этот показатель равен 11,35%, то есть, можно говорить о том, что республика показала результат, средний по России.

Общее число проголосовавших за Павла Грудинина в Карелии составило 33 693 человека, что свидетельствует о росте числа партийных сторонников. "В абсолютных цифрах уровень поддержки программы КПРФ на федеральных выборах по сравнению с 2016 годом значительно вырос: на выборах в Госдуму за КПРФ в Карелии проголосовало 27 804 человека. То есть прирост сторонников составил почти 6 тысяч человек, или около 20%", - отметил Евгений Ульянов.

По словам руководителя партии в Карелии, за этими сухими цифрами стоит сложная и очень ответственная политическая кампания.

"Рейтинги Грудинина, которого до выдвижения мало кто знал, начали стремительно расти, и поэтому власть сделала все, чтобы дискредитировать кандидата от КПРФ лживыми обвинениями. Все мы стали свидетелями грязной информационной кампании против Грудинина, развернутой на подконтрольных власти федеральных телеканалах. С утра до ночи людям рассказывали о выдуманных «миллиардах» Грудинина. Журналисты вторгались в личную жизнь нашего кандидата, шпионили за его детьми и распространяли клевету. Всё это превращало выборы в унизительное зрелище. Даже дебаты выстроили так, чтобы превратить их в скандальное шоу. И все это с единственной целью - нейтрализовать Павла Грудинина. Печально, что активное участие во всей этой грязной кампании принимала Центральная избирательная комиссия РФ, которая закрывала глаза на многочисленные нарушения, не предпринимая никаких шагов по прекращению этого безобразия, а в некоторых случаях сама была инициатором вбросов лживой провокационной информации".

"Результаты нельзя считать достоверными, так как они были достигнуты путём манипуляции сознанием граждан через проправительственные СМИ, прежде всего, через федеральные телеканалы; путём насилия над волеизъявлением граждан и грубого административного нажима. Кроме того, на отдельных избирательных участках имели место откровенные фальсификации. Считаем выборы нечестными, несправедливыми, незаконными", - написали участники Пленума в итоговом постановлении.

Карельские коммунисты по итогам обсуждения выразили недоверие Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которая не смогла обеспечить равные права всех кандидатов и закрывала глаза на многочисленные нарушения.

Подробнее читайте в нашем репортаже.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2018-04-17 13:31:58
Американец , послушай Кузьму , может , что и услышишь в этой жизни .))())
Кузьма
2018-04-17 13:08:17
В России выборы превратились в фарс или манипуляции уже лет как 10 назад....,потому Запад их никогда не признает,а без международной поддержки движение только вниз....это же видно отовсюду,только идиоты думают что страна развивается....извините...да и все,у кого большие деньги стараются от России подальше держаться,а у кого есть деньги,пытаются тоже уехать отсюда,у всех почти крупных чиновников и депутатов дети,деньги и недвижимость за границей,а кричат и призывают нищету к патриотизму! Блин! Когда ж это кончится?
Американец
2018-04-17 12:56:53
клоун, впиндюрили народу дядю Грудинина, который ни на один вопрос ответить не может. Какой из него президент, если бабло на западе в офшорах? Да его сразу после избрания (не дай бог) пиндосы бы нагнули и он бы как собака Павлова прыгал бы перед ними, лишь бы бабло арестованное его вернули бы, хотя оно (бабло) не его, а с.....е
Leopol'd
2018-04-17 12:29:38
Это всё ВКонтакте виноват. Вызвать руководство на комиссию в думу!
кир
2018-04-17 12:17:14
Разжигают смуту и нет наказания им. Как и самобытному. За 0,5 миллиона наших денег баба Валя не умеет законы жесткие и справедливые сделать. Упомянутые должны уже улицы мести.
Беня
2018-04-17 11:51:31
Верной дорогой идете, товарищи. В такой стране как наша просто неприлично не иметь опозиции. Вдруг кто спросит, а её нет! :)
Плейшнер
2018-04-17 11:34:16
"Общее число проголосовавших за Павла Грудинина в Карелии составило 33 693 человека, что свидетельствует о росте числа партийных сторонников." В,И Ульянов ////
Так эти люди за Грудинина голосовали , а не за коммунистов . КПРФ же слило выборы Грудинина в регионах , дед Зю. предал всех и признал выборы . Спите дальше , коммунисты.
Гость
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