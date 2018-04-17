"Результаты выборов нельзя считать достоверными, так как они были достигнуты путём манипуляции сознанием граждан"

Карельские коммунисты подвели итоги президентских выборов на территории республики, признав их нечестными, несправедливыми и незаконными, и выразили недоверие Центральной избирательной комиссии РФ.

В минувшие выходные в Петрозаводске состоялся Пленум республиканского комитета КПРФ, на котором коммунисты обсудили, как прошла президентская избирательная кампания на территории республики и дали оценку результатам выборов. С основным докладом выступил первый секретарь рескома КПРФ Евгений Ульянов, который подчеркнул, что именно партийное отделение занималось организацией избирательной кампании кандидата в президенты Павла Грудинина, и коротко остановился на плюсах и минусах работы штаба.

Евгений Ульянов отметил, что по итогам избирательной кампании кандидат от КПРФ Павел Грудинин во всех регионах занял второе место и получил по стране 11,77% голосов избирателей. В Карелии этот показатель равен 11,35%, то есть, можно говорить о том, что республика показала результат, средний по России.

Общее число проголосовавших за Павла Грудинина в Карелии составило 33 693 человека, что свидетельствует о росте числа партийных сторонников. "В абсолютных цифрах уровень поддержки программы КПРФ на федеральных выборах по сравнению с 2016 годом значительно вырос: на выборах в Госдуму за КПРФ в Карелии проголосовало 27 804 человека. То есть прирост сторонников составил почти 6 тысяч человек, или около 20%", - отметил Евгений Ульянов.

По словам руководителя партии в Карелии, за этими сухими цифрами стоит сложная и очень ответственная политическая кампания.

"Рейтинги Грудинина, которого до выдвижения мало кто знал, начали стремительно расти, и поэтому власть сделала все, чтобы дискредитировать кандидата от КПРФ лживыми обвинениями. Все мы стали свидетелями грязной информационной кампании против Грудинина, развернутой на подконтрольных власти федеральных телеканалах. С утра до ночи людям рассказывали о выдуманных «миллиардах» Грудинина. Журналисты вторгались в личную жизнь нашего кандидата, шпионили за его детьми и распространяли клевету. Всё это превращало выборы в унизительное зрелище. Даже дебаты выстроили так, чтобы превратить их в скандальное шоу. И все это с единственной целью - нейтрализовать Павла Грудинина. Печально, что активное участие во всей этой грязной кампании принимала Центральная избирательная комиссия РФ, которая закрывала глаза на многочисленные нарушения, не предпринимая никаких шагов по прекращению этого безобразия, а в некоторых случаях сама была инициатором вбросов лживой провокационной информации".

"Результаты нельзя считать достоверными, так как они были достигнуты путём манипуляции сознанием граждан через проправительственные СМИ, прежде всего, через федеральные телеканалы; путём насилия над волеизъявлением граждан и грубого административного нажима. Кроме того, на отдельных избирательных участках имели место откровенные фальсификации. Считаем выборы нечестными, несправедливыми, незаконными", - написали участники Пленума в итоговом постановлении.

Карельские коммунисты по итогам обсуждения выразили недоверие Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которая не смогла обеспечить равные права всех кандидатов и закрывала глаза на многочисленные нарушения.

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