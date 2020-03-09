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Результаты выборов в горсовет Сортавалы могут оспорить в суде

Новости. Политика
15:22, 09 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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В Карелии партия "Справедливая Россия" отказалась признать итоги выборов в городской совет Сортавалы и может обжаловать их в суде.

Такого количества жалоб кандидатов в депутаты и наблюдателей на муниципальных выборах в Карелии не было уже давно – территориальной избирательной комиссии Сортавалы пришлось даже перенести подведение итогов голосования, чтобы ответить на все поступившие обращения, но на новую расстановку политических сил в городском совете это вряд ли повлияет. Предварительные данные с избирательных участков свидетельствуют о сокрушительном поражении кандидатов от "Справедливой России", которые на этих выборах считались главными соперниками партии власти. В новый состав горсовета Сортавалы не прошел ни один выдвиженец "справедливороссов". Причем, почти повсеместно разрыв между результатами кандидатов от "Единой России" и их соперниками составляет десятки голосов.

По словам председателя совета регионального отделения партии Ройне Изюмова, территориальная избирательная комиссия утвердила результаты выборов вечером 2 марта, спустя сутки после завершения голосования. Однако член ТИК с правом решающего голоса от "Справедливой России" Елена Васновская отказалась подписать итоговый протокол.

Партия намерена оспорить результаты выборов в городской совет Сортавалы. Партийный руководитель не исключил, что "справедливороссы" будут добиваться отмены итогов голосования в суде.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-03-09 20:11:01
Давайте догадаюсь... Ввиду незначительности нарушений, победа ЕР не подлежит сомнению!
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