Риелтор объяснил, у каких хозяев нельзя покупать квартиру

Специалист рассказал, каких сделок с недвижимостью следует опасаться.

В первую очередь опасайтесь иметь дело с родственниками или опекунами собственника жилья с психическим расстройством (таких больше всего среди пожилых). В день заключения сделки эти люди намеренно обращаются в психдиспансер с жалобами на состояние здоровья владельца квартиры. Последний в ходе судебных разбирательств начинает вообще отрицать факт продажи, в результате чего сделка признается недействительной, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.

Кроме того, с особым вниманием стоит покупать жилье у наследников.

"Несмотря на то, что наследство по завещанию имеет приоритет перед таковым по закону, есть круг лиц, которым все равно полагается доля. К ним относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя", — отмечает эксперт.

Это не только наследники первой очереди (родители, дети и супруги), но и более дальние родственники (братья, сестры, бабушки, дедушки, дяди, тети и т.д.).

Также право на обязательную долю имеют лица, находившиеся на полном обеспечении умершего. "Даже после истечения трех лет могут появиться наследники, права которых подлежат удовлетворению, а обнаружить их при проверке нереально (например, речь идет о внебрачных детях)", — указывает риелтор.

Стоит быть осторожными с собственниками, которые приобретали квартиру с привлечением средств материнского капитала, поскольку дети имеют право на долю в ней.

По словам Коркки, проблемы могут возникнуть, если недвижимость была приватизирована, причем даже не текущим продавцом, а предыдущими владельцами.

"Нередко родители специально выписывали на время приватизации несовершеннолетних детей. В результате уже взрослый, обделенный много лет назад долей в квартире несостоявшийся собственник может предъявить претензии новому владельцу", — говорит она.

Необходимо обратить внимание и на такой фактор, как личность собственника. Должно насторожить, когда квартиру в элитном районе продает, к примеру, человек "неопрятной внешности с явными финансовыми трудностями". Вообще сделки с асоциальными элементами общества относятся к высокорискованным.

"От покупки имеет смысл воздержаться и тогда, когда недвижимость реализует представитель собственника по доверенности, при этом выйти на связь с владельцем не представляется возможным. Проверить подлинность доверенности достаточно сложно. На момент совершения сделки она может быть либо отозвана, либо выдана лицом, признанным недееспособным", — заключила эксперт.