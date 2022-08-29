Рябчик начал восстанавливать численность после депрессии в заповеднике Карелии

В заповеднике «Кивач» провели учет тетеревиных птиц, и его результаты порадовали специалистов.

В заповеднике «Кивач» в начале августа провели ежегодный учет тетеревиных птиц по методу Семенова-Тянь-Шаньского — группами из трех идущих параллельно друг другу наблюдателей.

Всего наблюдатели прошли по заповеднику около 90 километров. В учете принимали участие сотрудники заповедника, а также волонтеры из разных регионов России.

Наблюдатели не встретили самих тетеревов, зато было отмечено, что численность наиболее обычного в заповеднике вида тетеревиных — рябчика начала восстанавливаться после продолжительной депрессии 2016–2021 годов.

Кроме того, были встречены другие птицы, в том числе хищные — выводки тетеревятника, перепелятника, скопы, редкого в Карелии сибирского вида — синехвостки.