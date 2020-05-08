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"РКС-Петрозаводск" поздравили ветеранов с Днем Победы

Новости. Общество
11:00, 09 Мая 2020
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"РКС-Петрозаводск" и Объединенная первичная профсоюзная организация поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

К поздравлениям присоединился и Молодежный Совет "РКС-Петрозаводск", ребята передали ветеранам большой продуктовый набор, что сейчас, в период самоизоляции, оказалось весьма кстати.

Напомним, ранее "РКС-Петрозаводск" провели акцию "Квитанция победы": ветераны получили 272 оплаченные квитанции за услуги водоснабжения, водоотведения и электроэнергию. В предпраздничный же день, помимо продуктовых наборов, ветеранам вручили денежный подарок и цветы, но главным подарком, пожалуй, стало внимание. Ветераны предприятий каждый год ждут этот день и очень тепло встречают сотрудников "РКС" и профсоюзной организации. В этом году встреча прошла в необычном формате, ветеранов поздравляли по всем правилам соблюдения мер профилактики вируса (в масках и перчатках), но от этого встречи были не менее радостными! 

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, в этом году в АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети" осталось всего 13 ветеранов. В компании понимают, как пожилым людям, испытавшим все тяготы войны, важны поддержка, внимание и тепло от общения. Такие встречи для ветеранов – повод узнать, как дела у их знакомых коллег, какие изменения происходят на предприятиях. Эта "связь с миром" особенно важна сейчас, в период изоляции.

Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась победа нашим отцам, дедам, прадедам. Несмотря на то, что в этом году 9 мая не состоится массовых праздничных мероприятий, компания не забывает тех, благодаря кому мы сегодня мирно, в своих домах дожидаемся того времени, когда снова можно будет обнять родных и лично поблагодарить за победу пожилых родственников.

75 лет – это Юбилейная дата большой победы над фашистскими захватчиками. И пусть мы не можем все вместе выйти в этот день на улицу и почтить память погибших, поблагодарить выживших, но мы можем рассказать о подвигах дедов нашим детям, тогда память о героях сохранится на века. С праздником, дорогие ветераны, спасибо вам за мирное небо над головой!

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