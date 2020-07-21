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"РКС-Петрозаводск" приглашает на работу слесарей и сварщиков

Новости. Общество
10:17, 22 Июля 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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В АО "ПКС-Водоканал" требуются слесарь-ремонтник и электрогазосварщик.

"Российские коммунальные системы", в группу компаний которых входит АО "ПКС-Водоканал", являются крупнейшим оператором водоснабжения и водоотведения в России. В "РКС-Петрозаводск" ждут ответственных специалистов, желающих работать в надежной, развивающейся компании. Предприятие предоставляет сотрудникам полный соцпакет и один из лучших коллективных договоров в Карелии.

На работу в компанию приглашают слесаря-ремонтника 4 разряда.

Обязанности работника:

• Включение, выключение, наладка и регулировка тепловых пунктов и объектов тепловых сетей (ПНС, КРП)
• Аварийный ремонт запорной и регулирующей арматуры объектов тепловых сетей, котельного хозяйства, тепловых пунктов
• Устранение выявленных неисправностей без вывода оборудования котельных из рабочего состояния в пределах своей квалификации

Также в АО "ПКС-Водоканал" ждут электрогазосварщика 4 разряда.

Обязанности работника:

• Газовая сварка и РД при устранении трещин и раковин в изделиях с толщиной более 0,2 мм и в изделиях с труднодоступными для сварки местами
• Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках

Если вы хотите развиваться, расти по карьерной лестнице – вам в "РКС-Петрозаводск". Водоканал ждет работников, любящих свою профессию.  По всем вопросам обращайтесь к специалисту отдела подбора, учета и развития персонала Александре Витальевне Серковой по номеру 71-00-44.

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