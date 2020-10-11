РКС проведет вторую "Горячую линию о холодной воде" 15 октября

Есть вопросы к водоканалу? Звоните!

Крупнейший федеральный оператор водоснабжения "Российские коммунальные системы" 15 октября в 11.00 проведет вторую прямую линию с абонентами.

В течение полутора часов в режиме реального времени коммерческий директор РКС Светлана Логинова будет отвечать на вопросы, поступающие на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34.

Помимо этого, клиенты могут заранее прислать свой вопрос или предложение на электронный адрес hotline@roscomsys.ru, а также через WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79.

Также свой вопрос можно написать на бумаге и передать специалисту Центра Единого Обслуживания, расположенного по адресу ул. Гоголя, д.60. Каждый абонент получит консультацию о начислениях, квитанциях, личных кабинетах, тарифах и способах оплаты.

Предыдущая "Горячая линия" прошла 9 сентября: за полтора часа по номеру 8-800-250-82-34 удалось детально обсудить более 20 вопросов от абонентов из Петрозаводска, Самары, Пензы и Тамбова. Самыми частыми темами обращений стали вопросы по качеству водоснабжения, начислению в квитанциях, проблемам регистрации в личном кабинете, поверкам в удаленном режиме в период пандемии.

Ответы на вопросы, поступившие на "Горячую линию", публикуются на сайте РКС в разделе "Клиентский сервис" www.roscomsys.ru/about/service и на сайтах водоканалов.

"Горячую линию о холодной воде" я жду с нетерпением, потому что это самый эффективный и прямой канал коммуникации с нашими клиентами из разных городов, – говорит Светлана Логинова. – Благодаря линии мы получаем быструю обратную связь о своей работе, а абоненты – решение проблем".

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