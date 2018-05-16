Родионов назвал потенциального инвестора для планируемой ОЭЗ в Вяртсиля

Первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) в поселке Вяртсиля, создание которой планируется в Карелии, может стать компания "Карлис Вяртсиля".

"Как перспективное направление и дополнительный импульс в развитии района заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов назвал создание особой экономической зоны "Вяртсиля". Уже есть конкретные договоренности об инвестициях в размере 400 млн. рублей со стороны "Карлис Вяртсиля", - говорится в сообщении пресс-службы карельского правительства.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".