Родионов назвал потенциального инвестора для планируемой ОЭЗ в Вяртсиля

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Первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) в поселке Вяртсиля, создание которой планируется в Карелии, может стать компания "Карлис Вяртсиля".
"Как перспективное направление и дополнительный импульс в развитии района заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов назвал создание особой экономической зоны "Вяртсиля". Уже есть конкретные договоренности об инвестициях в размере 400 млн. рублей со стороны "Карлис Вяртсиля", - говорится в сообщении пресс-службы карельского правительства.
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