Родителей в Карелии не пустят в школы, детсады и спортсекции без QR-кодов или справок

Новые ограничения, введенные в Карелии из-за роста заболеваемости коронавирусом, предусматривают, что с 1 декабря в образовательные учреждения будет запрещен вход родителям без иммунитета.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Обращаю ваше внимание, что с 1 декабря родителям при посещении детского сада, школы, организаций дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ необходимо будет предъявлять один из трех документов: QR-код, справку о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. Зайти в образовательное учреждение без этих документов будет нельзя», — объяснил губернатор.