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Родителей в Карелии не пустят в школы, детсады и спортсекции без QR-кодов или справок

Новости. Общество
06:40, 29 Октября 2021
фото: EthanNSequitur /twitter.com

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Новые ограничения, введенные в Карелии из-за роста заболеваемости коронавирусом, предусматривают, что с 1 декабря в образовательные учреждения будет запрещен вход родителям без иммунитета.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Обращаю ваше внимание, что с 1 декабря родителям при посещении детского сада, школы, организаций дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ необходимо будет предъявлять один из трех документов: QR-код, справку о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. Зайти в образовательное учреждение без этих документов будет нельзя», — объяснил губернатор.

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Комментарии

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Катерина Макарова
2021-10-29 07:43:28
Поликлиники отвоевали , а на школы забили?! Или не будем думать об этом сегодня..( пока каникулы!!!!!! Что на это скажет обдуманный о детях?
Гражданин
2021-10-29 07:33:40
Интересно, кто - как в школах и детских садах будет проверять Qr-коды. Если код у родителей на бумажном носители - то хорошо.
Но даже в таком случае фамилии проверять не будут.
А если в мобильном устройстве ?
Наверно школам и детским садам выдадут сканер или мобильное устройство в которое инсталлировано специальное ПО.
А кому показывать ?. Тут не Москва - у нас ЧОП на входе не сидит.
И еще - а что наличие Qr-кода дает гарантию, что человек не опасен ?
А если прививка сделана более 6 месяцев назад, наверно привитые не разносят вирус и не болеют.
Забота о детях или формальность ?
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