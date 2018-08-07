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Новости. Экономика
10:39, 07 Августа 2018

Рогалевич назвал другую причину консервации Надвоицкого алюминиевого завода

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Депутат Законодательного собрания Андрей Рогалевич считает, что кризис на Надвоицком алюминиевом заводе может привести к опасным последствиям для Карелии.

"В скором времени Сегежский район, в равной степени как и Питкяранта, станет очень неудобным местом для действующей власти республики. Вслед за новостью о консервации, читать: закрытии Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗа), принадлежащего компании Rusal Олега Дерипаски, волна оптимизации, читать: сокращений, прокатится по бюджетным учреждениям",-написал Андрей Рогалевич на своей странице в Facebook.

Депутат считает, что закрытие завода связано не столько с санкциями США. По оценке Рогалевича, ответственность за происходящее на предприятии должны нести российские власти.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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