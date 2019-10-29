Стали известны подробности проекта по майнингу криптовалюты на площадке НАЗа в Карелии

Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.

Об этом РБК рассказал сам Мариничев.



Этот завод принадлежит «Русалу» и был законсервирован в августе 2018 года, поскольку лишился возможности поставлять свою продукцию в США после введения санкций. Представитель «Русала» подтвердил РБК, что RMC размещает оборудование на территории предприятия. По его словам, это не единственный здешний арендатор, после того как на НАЗе было законсервировано электролизное производство.

По словам Мариничева, RMC заинтересована в создании на базе НАЗа цифрового хаба, который займется продажей вычислительных мощностей за рубеж. Подроности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".