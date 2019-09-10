Суд снял арест со счетов экс-директора "Карелия-маркет"

Бывший директор Торгового дома "Карелия-Маркет" Сергей Авишев заявил, что суд не обнаружил его вины в накоплении многомиллионной задолженности компании перед энергетиками.

Тринадцатый арбитражный суд Санкт-Петербурга снял с Сергея Авишева ответственность за долги Торгового дома "Карелия-Маркет" перед компанией "ТГК-1".

"Сегодня была апелляционная инстанция. Она подтвердила решение арбитражного суда республики Карелия о том, что в моих действиях нет как у руководителя никакого умысла и, соответственно, сняла с меня субсидиарную ответственность за долги Торгового дома "Карелия-Маркет" в размере 45 млн рублей", – сказал Сергей Авишев.

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