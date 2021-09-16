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Рок-музыканты из Карелии и Питера соберутся на фестивале в Сегеже

Новости. Культура
17:20, 17 Сентября 2021
фото: «Рыбка» 2003 © Светлана Литвинова / Паблик ВК «Рок фестиваль Рыбка»

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Рок-фестиваль «Рыбка» пройдет в Карелии в 25-й раз.

Юбилейный рок-фестиваль состоится в Сегеже 18 сентября, в 16 часов у гостиничного комплекса «Сегежа», сообщили в Минкультуры Карелии.

В программе фестиваля запланированы выступления: гитариста-виртуоза из Петрозаводска Сергея Чингера, трио, играющего блюз-рок «LAMI», зажигательный женский панк-рок из Беломорска, юный талант из Сегежи Николай Борисков, играющий на гуслях, русский рок от группы «Истинный облик», ветеран карельской рок-музыки Герман Фирсов, которому далеко за 80. Специальный гость фестиваля – один из старейших коллективов страны, стоявший у истоков легендарного Ленинградского рок-клуба, – группа «Н.Э.П.» (Санкт-Петербург).

В 2021 году фестиваль стал одним из победителей грантового конкурса социальных проектов «Добрые леса Segezha group». Организатор мероприятия – Молодежная общественная организация Сегежский рок-клуб «Котел».

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